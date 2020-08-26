Usta edebiyatçıya vefa

Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin bir dönem yaşadığı Edremit’teki evi, belediye tarafından kente kazandırılacak. Sahabattin Ali Anı Evi’nde ünlü edebiyatçının kızı, Prof. Dr. Filiz Ali’yle incelemelerde bulunan Başkan Selman Hasan Arslan, “Evin kazandırılmasında emeği geçen, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Eyüp Satıl ve Kültür Koordinatörü Uğur Yaşar’a, tüm personele teşekkür ediyorum” dedi. Duygusal anlar yaşayan Filiz Ali, babasının yazdığı mektuplardan oluşan ‘Canım Aliye, Ruhum Filiz’ adlı eseri de günün anısına imzaladı.