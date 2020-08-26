BİST1.0920.00EURO8.740.04USD7.38-0.01ALTIN458.010.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Usta edebiyatçıya vefa
    ABONE OL
    26.08.2020 - 07:00 |

    Usta edebiyatçıya vefa

    Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin bir dönem yaşadığı Edremit’teki evi, belediye tarafından kente kazandırılacak.

    Usta edebiyatçıya vefa

    Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin bir dönem yaşadığı Edremit’teki evi, belediye tarafından kente kazandırılacak. Sahabattin Ali Anı Evi’nde ünlü edebiyatçının kızı, Prof. Dr. Filiz Ali’yle incelemelerde bulunan Başkan Selman Hasan Arslan, “Evin kazandırılmasında emeği geçen, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Eyüp Satıl ve Kültür Koordinatörü Uğur Yaşar’a, tüm personele teşekkür ediyorum” dedi. Duygusal anlar yaşayan Filiz Ali, babasının yazdığı mektuplardan oluşan ‘Canım Aliye, Ruhum Filiz’ adlı eseri de günün anısına imzaladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SMA’lı çocuklara siz de umut olun

    SMA’lı çocuklara siz de umut olun

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

    Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

    Sıradaki Haber