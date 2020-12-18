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    HaberlerEge Haberleri Usta isimlerden öğrencilere söyleşi
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Usta isimlerden öğrencilere söyleşi

    Torbalı Belediyesi, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde daha verimli eğitim alabilmelerini sağlamak adına usta bir isimle ‘Uzaktan Eğitim Söyleşisi’ gerçekleştirecek.

    Usta isimlerden öğrencilere söyleşi

    Torbalı Belediyesi, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde daha verimli eğitim alabilmelerini sağlamak adına usta bir isimle ‘Uzaktan Eğitim Söyleşisi’ gerçekleştirecek. Söyleşilerin ilk konuğu Süleyman Beledioğlu olacak. Burak Akkol’un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, ‘Pandemi Döneminde Çalışma Verimini Arttırma Yöntemleri’ konusu işlenecek. Etkinlik, 21 Aralık pazartesi günü saat 20.00-21.00 arasında.

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