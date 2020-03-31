Ustalardan destek

İZMİR’deki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için günde ortalama bin 500 maske üretiyor. Gönüllüler, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin günlük 3 bin maske ihtiyacının yarısını karşılıyor.

Her gün halk eğitim merkezindeki sterilize edilmiş atölyelere gelen 20 usta öğretici, dikiş makinelerinin başına geçerek, hastanelerden gelen kumaşlarla tek kullanımlık maskeler dikiyor. Gönüllüler, bugüne kadar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelerdeki sağlık çalışanları ve hastaların kullanımı için 10 bin maske gönderdi.