Kızılay aracılığıyla 2 bin adet battaniye yardımı yaptıklarını belirten Saygılı, “Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda AFAD tarafından kurulan çadırlarında depremzedeleri ziyaret ederek bir nebze olsun sıkıntılarına ortak olmaya çalıştık. Rabbimin izniyle, birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede bu günlerin de üstesinden geleceğiz” dedi.