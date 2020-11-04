04.11.2020 - 00:04 |
‘Üstesinden geleceğiz’
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla İzmir’de depremden etkilenen vatandaşları çadırlarında ziyaret ederek yardımda bulundu.
Kızılay aracılığıyla 2 bin adet battaniye yardımı yaptıklarını belirten Saygılı, “Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda AFAD tarafından kurulan çadırlarında depremzedeleri ziyaret ederek bir nebze olsun sıkıntılarına ortak olmaya çalıştık. Rabbimin izniyle, birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede bu günlerin de üstesinden geleceğiz” dedi.