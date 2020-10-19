‘ÜSTÜNE KOYACAĞIZ’

TOFAŞ karşısında 10 farkla kazanılan ve R. Morgan’ın da 26 sayıyla yıldızlaştığı maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Sarıca, “Çok iyi oynadığımız ancak içerisinde inişler çıkışlar yaşadığımız bir maç oldu. Özellikle başlangıç muazzamdı diyebilirim. Maçın sonunda baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı bu da benim için yeterliydi. Özellikle Metecan’ın sürdürdüğü form, bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Raymar Morgan’ın ortaya koyduğu oyun çok önemli. Sek ve Tony’nin yine müthiş bir organizasyonları oldu. Bütün takımı tebrik ediyorum” dedi.