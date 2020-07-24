BİST119.0310.81EURO7.940.02USD6.840.07ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ustura ve makyaj yasağı kalktı!
    ABONE OL
    24.07.2020 - 00:02 |

    Ustura ve makyaj yasağı kalktı!

    Ustura ve makyaj yasağı kalktı!

    İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşer başkanlığında toplandı. Toplantıda, berber, kuaför, güzellik salonu ve marketlere yönelik önceden belirlenmiş önlemlerde oy birliğiyle değişiklikler yapıldı. Karara göre, berberlere ustura ve tıraş makinesiyle sakal tıraşına izin verildi ancak maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi. Kadın kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı ve makyaj yapma yasağı kalktı. Ayrıca, market ve süpermarketlerde çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı. l AA

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!Koranavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde şarkıcı Koray Avcı ilk konseri verdi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Harbiye açık havada corona virüs tedbirli ilk konser!

    Sıradaki Haber