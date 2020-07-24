Ustura ve makyaj yasağı kalktı!

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşer başkanlığında toplandı. Toplantıda, berber, kuaför, güzellik salonu ve marketlere yönelik önceden belirlenmiş önlemlerde oy birliğiyle değişiklikler yapıldı. Karara göre, berberlere ustura ve tıraş makinesiyle sakal tıraşına izin verildi ancak maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi. Kadın kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı ve makyaj yapma yasağı kalktı. Ayrıca, market ve süpermarketlerde çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı. l AA