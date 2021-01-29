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    HaberlerEge Haberleri Üstyapı atağıyla çehresi değişiyor
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Üstyapı atağıyla çehresi değişiyor

    Merkezefendi Belediyesi, sosyal çalışmaların yanında yapısal çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

    Üstyapı atağıyla çehresi değişiyor

    Merkezefendi Belediyesi, sosyal çalışmaların yanında yapısal çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51/2 Sokak, 45/1 Sokak, 54 Sokak, 51/1 Sokak ve 55 Sokak’ta hummalı çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde 1600 metre uzunluğunda 16 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleşiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şeniz Doğan, “İlçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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