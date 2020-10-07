Uyanık ameliyat

Sağ kolda kuvvet kaybı bulunan ve epileptik nöbet geçirmesi üzerine Ayvalık’tan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen ve vücudun hareketinden sorumlu motor korteks denilen hayati bölgede beyin tümörü tespit edilen 58 yaşındaki İbrahim Sarızeybe, kentte ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Utku Adilay ve Dr. Öğr. Üyesi Salim Katar ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ugün, navigasyon cihazı eşliğinde, uyanık beyin ameliyatı olarak da bilinen uyanık kraniotomi yöntemini başarıyla uyguladı.

Canlı kontrol

Uyanık kraniotomi veya bir başka deyişle uyanık beyin ameliyatının, hastaya genel anestezi vermeden yapılan beyin ameliyatı anlamına geldiğini belirten Adilay, “Uygulanacak anestezi ilaçlarının doz ayarlaması çok hassas ve dar bir aralıkta gerçekleştiğinden deneyimli anestezi doktorları tarafından yapılmalıdır. Ekip çalışması gerektiren bir teknik olduğundan cerrah ile anestezist işbirliği son derece önemlidir” ifadelerini kullandı. Ameliyat sırasında hastanın uyandırıldığını belirten Adilay, “Kolunu, bacağını oynatmasını sağlıyoruz ya da konuşmasını istiyoruz. Sonra da elektrofizyolojik yöntemlerle beyin korteksinin motor işlevleri planlama, denetleme ve yönetmeyle ilgili yerini tam olarak belirleyip tümörü motor kortekse hiçbir zarar vermeden çıkartıyoruz” dedi.