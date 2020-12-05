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    05.12.2020 - 07:00 |

    Uyarı yürüyüşü

    3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, farkındalık yürüyüşü düzenledi.

    Uyarı yürüyüşü

    3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte, engelli bireylerin hayatını zorlaştıran cadde ve kaldırımlardaki sıkıntılara dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Türkiye’de ilk ve tek engelli bireylerden oluşmuş izci birliği olan Engelsiz İzciler Ünitesi üyelerinin de katıldığı yürüyüşte özellikle engelli rampalarına taşıt park eden sürücülerle, görme engelliler için önem taşıyan hissedilir zemin kaplamalarının üzerini işgal eden işletme sahiplerine yönelik uyarılar yapıldı.

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