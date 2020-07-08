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    HaberlerEge Haberleri Uydukent’te sorunlar çözüme kavuşturulacak
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Uydukent’te sorunlar çözüme kavuşturulacak

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent Mahallesi’nin imar planları hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Uydukent’te sorunlar çözüme kavuşturulacak

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent Mahallesi’nin imar planları hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Günel, “Buradaki hemşehrilerimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı kararla 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği onaylandı. Kuşadası Belediyesi, 31 Aralık 2019’da 1/1000 uygulama imar planını kabul etti. Yasal süreç gereği plan, onaylanmak üzere Büyükşehir’e sevk edildi. Ancak 20 Şubat’ta 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren 7221 sayılı kanun ile 3194 sayılı imar kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle 1/1000 uygulama imar planı değişiklik teklifi onaylanamadı. İmar kanununda yapılan yeni düzenlemelere göre Uydukent yönetimi tarafından hazırlanacak 1/1000’lik uygulama imar planının değişikliği ve raporları Kuşadası Belediyesi’ne sunulduktan sonra talep yeniden değerlendirilecek” dedi.

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