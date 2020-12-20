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    20.12.2020 - 00:04 |

    Üyelerin sorunları çözülüyor

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) üyelerinin pandemi sürecine ilişkin sorunlarını dinledi, taleplerini not etti.

    Üyelerin sorunları çözülüyor

    MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ve Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, üyelerinin dilek ve önerilerini bir rapor halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ileteceklerini bildirdi.

    Girişimler sürüyor

    Salgın sürecinin başından bu yana üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve çözüm için bakanlıklarla temas kurduklarını belirten Özer, “Çeşitli kamu alacakların ertelenmesi ve yapılandırılması, hibe destekleri, kira yardımları sağlandı. TOBB kanalıyla girişimlerimiz sürüyor” dedi.
    MİTSO üyeleri, pandemi sürecinde en çok etkilenen kesimin kiracı konumunda olan işyerleri olduğunu belirterek kira desteğinin sürmesini talep ettiler ve kamu alacaklarının yapılandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

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