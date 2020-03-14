14.03.2020 - 01:01 |
Uygulama, çevreye ve çocuklara zararsız
Yunusemre Belediyesi, koronavirüse karşı seferberlik ilan etti.
Tüm park, çocuk oyun ve oturma grupları, spor aletleri ile çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanlar kullandığımız uygulama sürecek. Vatandaşımız da kişisel hijyene dikkat etmeli” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...