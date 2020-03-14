Uygulama, çevreye ve çocuklara zararsız

Tüm park, çocuk oyun ve oturma grupları, spor aletleri ile çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanlar kullandığımız uygulama sürecek. Vatandaşımız da kişisel hijyene dikkat etmeli” dedi.