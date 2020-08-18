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    HaberlerEge Haberleri ‘Uygulamadan vazgeçilsin’
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    18.08.2020 - 07:00 |

    ‘Uygulamadan vazgeçilsin’

    İzmir’de ulaşımdaki aktarma sistemine karşı bir basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yeni uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

    ‘Uygulamadan vazgeçilsin’

    İzmir’de ulaşımdaki aktarma sistemine karşı bir basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yeni uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Büyükşehir Meclisi’ndeki tartışmaya da değinen Sürekli, “İplerin kopup kopmaması onların elinde. Bizim tavrımızda bir değişiklik yok, biz aynı etkin, yapıcı, İzmir’in lehine olan yapımızı sürdürüyoruz ve kent için yapılan icraatları destekliyoruz. İzmir’in lehine görmediğimiz durumları da ikaz ediyoruz, ret oyu veriyoruz” dedi.
    ‘Bir daha yaşanmasın’
    İZBAN Egekent Aktarma İstasyonu’nda yapılan eylemde konuşan Sürekli, Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti Grubu ile Tunç Soyer arasında yaşanan tartışmaya da değindi. Soyer’in tutumunu antidemokratik bulduğunu belirten Sürekli, “Sayın Başkan Soyer önce ilk önce bir arkadaşımızı dışarı çıkartmaya çalıştı ardından grubu da gerekirse çıkaracağını söyledi. Bu, hakikaten Sayın Başkan’a yakışmayan bir tutum. Bir daha İzmir Büyükşehir meclisinde böyle bir olayın yaşanmamasını diliyoruz” diye konuştu.

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