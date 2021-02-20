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    HaberlerEge Haberleri Uygur ve Alkan’dan Teakwondoculara ziyaret
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Uygur ve Alkan’dan Teakwondoculara ziyaret

    Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcularını antrenman yaptıkları Muradiye Aile Yaşam Merkezi Taekwondo Salonu’nda ziyaret etti.

    Uygur ve Alkan’dan Teakwondoculara ziyaret

    Uygur’a Kulüp Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Can eşlik etti. Sporcularla sohbet eden Şule Uygur ve Arif Alkan, çalışmalar hakkında Antrenör Zekai Demir’den bilgi aldı. Uygur, pandemi sürecinde çocukların spor yapmasının önemine atıfta bulundu, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin de destekleri ile Kulüp Başkanı Arif Alkan’ın başarılı planlamasıyla kulübümüzde faaliyetlerimiz ilerliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi. Alkan ise, “Kulüp olarak çocuklarımıza her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde de tüm kurallara uyarak çocuklarımızın spor yapması için çalıştık” dedi.

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