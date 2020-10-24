Uykuda üst açma sorununa çözüm

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 8’inci sınıf öğrencileri Kaan Biçer (13) ile Muhammed Talha Çetinkaya (13), kardeşlerinin geceleri üzerini açmalarından esinlendi, öğretmenlerinin de desteğiyle ‘Otomatik Yatak Projesi’ tasarladı. Biçer ile Çetinkaya, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Enes Aydın’ın da desteğini alarak, sensör ve motorlar kullanarak, otomatik yatak sistemi projesini tasarladı. Kodlama yapılan ultrasonik sensörler, yataktaki kişinin üzerindeki yorganının açılması durumunda, servo motorların çalışmasını tetikliyor. Yorganın köşesine bağlı olan ip, motorun dönmesiyle birlikte motora sarılarak, yorganı çekmekte ve yorganın açılan bireyin üzerine tekrar örtülmesi sağlanıyor.

Kardeşinden esinlendi

Çocukların yanı sıra yaşlı ve hastalar için de kullanılabilecek sistem ile uykuda üzerinin açılmasına bağlı üşütmeden kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) sunulan proje, Bölge Sergisi’ne kalmaya hak kazandı. Kardeşinin üzerinin açık kalarak, hasta olmasının ardından böyle bir proje düşündüğünü belirten Biçer, “Gece bireylerin üstünü açıp hasta olmalarını engellemek amacıyla otomatik yatak sistemi geliştirdik” dedi. BİLSEM öğretmeni Enes Aydın da, “Türkiye finaline kalarak, derece almayı bekliyoruz. Bu proje çok rahat bir şekilde yaygınlaştırılabilir. Türkiye’de genç nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu sistem bir nebze de olsa bireylerin hasta olmalarını engelleyecek” diye konuştu.