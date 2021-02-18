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    HaberlerEge Haberleri Uyumlu çalışma hizmete dönüyor
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    18.02.2021 - 00:03 |

    Uyumlu çalışma hizmete dönüyor

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti.

    Uyumlu çalışma hizmete dönüyor

    MASKİ’nin Şehzadeler’de yürüttüğü çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisa’yı modern bir kent haline getirmek ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına çalıştıklarını söyledi. Aslay, Şehzadeler Belediyesi ile uyum ve işbirliği içinde çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çelik de, daha güzel yatırımların geleceğine inandığını ifade etti.

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