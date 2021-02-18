Uyumlu çalışma hizmete dönüyor

MASKİ’nin Şehzadeler’de yürüttüğü çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisa’yı modern bir kent haline getirmek ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına çalıştıklarını söyledi. Aslay, Şehzadeler Belediyesi ile uyum ve işbirliği içinde çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çelik de, daha güzel yatırımların geleceğine inandığını ifade etti.