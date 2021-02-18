Uyuştucuya karşı düğmeye bastılar

İzmir Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilecek olan ‘Ünlü Mamuller’ projesi tanıtıldı.



İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği’ne bağlı Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda iş bölümü ve görevlendirmeler de yapıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, “İş noktasında bu vatandaşlarımızın helal yoldan kazancını sağlayacak imkanları sağlayacağız. Gönlünü işin içine katarak amatör bir ruhla gönüllü olarak çocuklarımızın ruhlarındaki boşluğu dolduracak öncesinde ve sonrasında faaliyetleri yürütecek ekiplere ihtiyaç var. Biz burada bir kişi bile kurtarırsak önemlidir” dedi.



İhbar gizli tutulacak



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu’nu UYUMA’yı anlattı. ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinin Aydın’da da uygulamaya geçirildiğini belirten Vali Aksoy, “UYUMA projesi ise herkesin bulunduğu bölgedeki durumu, ihbar edebileceği ve bildirebileceği bir mekanizma. İhbarda bulunan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır. Herkes, Google Play ve App Store’de uygulamayı indirebilir. Temennimiz çok sayıda kişinin bu programı indirmesi ve olumsuz bir durum tespit ettiğinde ilgili birimlerle bunu paylaşmasıdır. Bu vatandaşlık görevidir” diye konuştu.