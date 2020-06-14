14.06.2020 - 00:00 |
Uyuşturucuya darbe
Balıkesir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi. l AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz