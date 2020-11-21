Uzakdoğu’dan depremzedelere yardım

İzmir’i vuran 30 Ekim depremi nedeniyle Tayvan Hükümeti, Büyükşehir Belediyesi’ne 70 bin dolar bağışladı. Başkan Tunç Soyer’le çevrimiçi görüşme yapan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser T. H. Cheng, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti. Uzak mesafelere rağmen İzmir’le bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi. Soyer de, “Depremzedelerin hislerini anlamanız, acımızı paylaşmanız çok kıymetli” dedi.

Japonya’nın Wakayama eyaleti de, İzmir’deki deprem mağdurlarının desteklenmesine yönelik 1 milyon yen yardımda bulundu. Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret eden Wakayama Valisi Nisaka Yoşinobu, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerini bildirdi. Depremzedelere yapılan yardımdan dolayı şükranlarını sunan Mercan, “Bizde bir söz vardır, ‘Sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır’ diye. Zor durumda acımızı paylaştığınız için müteşekkiriz” ifadesini kullandı. Mercan, yardımın (AFAD) hesaplarına aktarılacağını söyledi.