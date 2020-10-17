Uzaktan eğitim 19 Ekim’de başlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi ‘online’ olarak 19 Ekim’de 2020-2021 Akademik yılına başlıyor. Güçlü altyapıya sahip olan ‘onlineDEU - Öğrenme Yönetim Sistemi’nin lightboard teknolojisiyle daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrenci ve akademisyenlerimizin yüz yüze eğitimler kadar verimli bir dönem geçirmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Nitelikli eğitim imkanlarına sahip bir eğitim modeli oluşturduk” dedi.