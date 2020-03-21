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    HaberlerEge Haberleri Uzaktan eğitim başlıyor
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    21.03.2020 - 00:03 |

    Uzaktan eğitim başlıyor

    Türkiye’deki sayılı üniversitede bulunan Öğrenme Yönetim Sistemi ile eğitimini yöneten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yaklaşık 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

    Uzaktan eğitim başlıyor

    İzmir Ekonomili öğrenciler, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan kararlar çerçevesinde, hiçbir aksama yaşamadan eğitimlerine internet üzerinden devam edecek. Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerle ilgili konu anlatımlarını canlı olarak izleyebilecek. Kayda alınan ders anlatımları dahil, tüm ders materyallerine istedikleri saatte erişebilecek. Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, üniversitede ‘Öğrenme Yönetim’, ‘Uzaktan Canlı Öğretim’ ve ‘Ders Video Kayıt ve İzleme’ sistemlerini tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının erişimine sunduklarını ifade etti.

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