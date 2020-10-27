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    HaberlerEge Haberleri Uzaktan eğitim fobisi
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    27.10.2020 - 00:02 |

    Uzaktan eğitim fobisi

    Uzaktan eğitim fobisi

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi’nin Uzman Klinik Psikologları Merve Minkari Tunçay ve Nilay Uğurlu Öztürk, gençlere uzaktan eğitimin fobiye dönüşmesini önleyecek önerilerde bulundu. Kişilerin içe kapanmış hissedebileceklerini söyleyen Öztürk ve Tunçay, “Kampüse gidecek gibi hazırlanın ve vaktinde derste olun. Fiziksel olarak bir arada olunamasa da sosyalleşmek için olanaklar yaratın. Hocalarınızla, arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurmakta çekinmeyin” dedi. l DHA

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