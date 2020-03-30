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    HaberlerEge Haberleri Uzaktan eğitim tam puan aldı
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    30.03.2020 - 00:05 |

    Uzaktan eğitim tam puan aldı

    Uzaktan eğitim tam puan aldı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ‘Akıllı Kampüs’ aracılığıyla uyguladığı sistem sayesinde, öğrenciler eş zamanlı olarak derslerini işleyebiliyor.

    Teknolojiyle desteklenen Öğrenme Yönetim Sistemi’ne sahip olan İzmir Ekonomi Ümiversitesi (İEÜ), yaklaşık 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağladı.

    İEÜ’nün ‘Akıllı Kampüs’ aracılığıyla uygulamaya başlattığı sistem sayesinde, eş zamanlı olarak derslerini işleyen öğrenciler, sürece uyum konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadı.

    Teknolojiyle donandı

    Akademisyenler ile birlikte her gün ortalama 11 bin kişinin kullandığı sisteme, internet bağlantısının olduğu her yerden giriş yapılabiliyor. Ekonomili gençler, istedikleri zaman derslerini yeniden dinleme fırsatı bulurken, akademisyenleriyle de rahatlıkla iletişime geçebiliyor.

    İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, dijital alandaki yenilikleri takip ederek son dönemde teknolojiye yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını, bilgisayar sunucularını ve hafızalarını, internet altyapısını güçlendirdiklerini, yeni yazılımlar aldıklarını, bunun avantajını da ‘Uzaktan Eğitim’ sürecinde gördüklerini belirtti. Özgener, “Amerika ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin dijital alanda kullandığı teknolojiyi kullanıyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar da, öğrencilerin derslerine sorunsuz devam ettiğini söyledi, “Uzaktan eğitime başladığımız günden itibaren öğrencilerimizle görüşerek, süreçle ilgili görüşlerini aldık. Gerekli düzenlemeleri yaptık’ diye konuştu.

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