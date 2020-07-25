Uzaktan eğitimde Manisa’ya teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Manisa’nın tanıtımı noktasında aktif rol oynaması için hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, koronavirüs salgınında uzaktan eğitim sistemine geçilmesi sebebiyle stüdyolarını TRT EBA TV için ders çekimi yapan öğretmenlere açtı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sürecin ardından ders çekimleri için 11 ilden 17 okulu görevlendirdi. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Manisa, çekim için görevlendirilen okulların belirlendiği 11 il içinde yer aldı. Stüdyoya bir ziyaret gerçekleştiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Başkan Ergün’e teşekkür etti.

Profesyonel çekim

Stüdyo ziyaretinde çekim için kameralar karşısına geçen öğretmenlere başarılar dileyen Dikici, “Bu stüdyonun var olmuş olması bizlere profesyonel çekim imkanı sağladı. Öğretmenlerimiz de bu anlamda gayretli çalıştılar. EBA TV üzerinden tüm Türkiye’deki öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.