Uzaktan eğitimler nsorunsuz sürüyor

Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM), yaptığı hazırlıklar sonrası 18 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime başladı. 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü MEBGEM’de öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için, öğretmenler ve öğrenciler arasında kurulan online sistemle eğitimler devam ediyor. Menemen Belediyesi, İzmir’de bu sistemle eğitime başlayan ilk belediye olmuştu.