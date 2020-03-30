BİST88.125-3,72EURO7,18-0,08USD6,450,03ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uzaktan eğitimler nsorunsuz sürüyor
    ABONE OL
    30.03.2020 - 00:03 |

    Uzaktan eğitimler nsorunsuz sürüyor

    Uzaktan eğitimler nsorunsuz sürüyor

    Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM), yaptığı hazırlıklar sonrası 18 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime başladı. 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü MEBGEM’de öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için, öğretmenler ve öğrenciler arasında kurulan online sistemle eğitimler devam ediyor. Menemen Belediyesi, İzmir’de bu sistemle eğitime başlayan ilk belediye olmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için
    İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber