Uzay 4 yaşında

“Çok mutluyuz, sevdiklerimizle ve dostlarımızle harika bir doğum günü kutladık” diyen Nihan Yarkent İnce, “Pandemi sürecinde çocuklarımız da zor günler geçiriyor. Doğum günümüzde de yine pandemi kuralları kapsamında bir araya geldik. Birlikte kutlayacağımız daha nice güzel anlarımız olsun” ifadelerini kullandı.