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    HaberlerEge Haberleri Uzay 4 yaşında
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    18.10.2020 - 00:02 |

    Uzay 4 yaşında

    Yarkent Medya İletişim Ajansı’nın sahipleri Nihan Yarkent İnce ve Şafak İnce çiftinin çocukları Uzay Kaan İnce, 4. yaş gününü kutladı. Urla Sahne bünyesindeki The Guru’da düzenlenen kutlamaya, çiftin yakın dostları da katıldı. Minik Uzay, sürpriz oyun ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

    Uzay 4 yaşında

    “Çok mutluyuz, sevdiklerimizle ve dostlarımızle harika bir doğum günü kutladık” diyen Nihan Yarkent İnce, “Pandemi sürecinde çocuklarımız da zor günler geçiriyor. Doğum günümüzde de yine pandemi kuralları kapsamında bir araya geldik. Birlikte kutlayacağımız daha nice güzel anlarımız olsun” ifadelerini kullandı.

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