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    HaberlerEge Haberleri Uzay kampı Türkiye 20 yaşında
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    13.06.2020 - 00:06 |

    Uzay kampı Türkiye 20 yaşında

    ‘Geleceğin Liderleri Buradan Doğar’ sloganıyla 60 ülkeden gelen 250 binden fazla öğrenciye uzay bilimleri ve teknolojileri alanında eğitim veren Uzay Kampı Türkiye, 20. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

    Uzay kampı Türkiye 20 yaşında

    12 Haziran 2000 tarihinde merhum Kaya Tuncer tarafından, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) girişimi olarak kapılarını Türk ve dünya gençliğine açan Uzay Kampı Türkiye, binlerce öğrenciye ilham verip kariyer tercihlerini şekillendirirken, farklı kültürleri tanıyıp farklı ülkelerden arkadaşlıklar kurmalarına da olanak sağladı.

    Yeni yatırımlar

    Uzay Kampı Türkiye’nin çocukları ve gençleri; uzay, uzay bilimleri, matematik ve ileri teknoloji konularında bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler, “Aralarında Ay’da yürüyen Charlie Duke gibi isimlerin yer aldığı onlarca astronot ve kozmonotu gençlerle buluştu. Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı bağlantılar gerçekleşti. Pandemi nedeniyle etkinliklere ara verildi ama yeni yatırımlarla kampın hizmet ve eiğitmikalitesi artırıldı. Gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğiz” dedi.

    ABD’de de var

    Diğeri ABD’de bulunan dünyadaki iki kamptan biri olan Uzay Kampı Türkiye yetişkinler için kurumsal programlar sunarken, 7-18 yaş grubuna robot tasarımları, astronot eğitim simülasyonları, uzay mekiği modelinde sanal uzay uçuşu gibi birbirinden ilginç etkinlikler sunuyor.

     

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