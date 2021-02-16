Uzay üssü gibi tesis

Pamukkale Belediyesi’nin, 2018’de Aktepe Mahallesi’nde yapımına başladığı Aktepe Sosyal Tesisleri’nin haziran ayı sonunda tamamlanması için aralıksız çalışmalar sürüyor. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı kaydedilen tesislerde; salon sporları için özel odalar, arşiv binası, kapalı otopark, alışveriş merkezi, dükkanlar, toplantı, nikah ve düğün salonları, robotik kodlama eğitim alanı, müzik eğitim merkezi, kafeterya gibi alanlar bulunacak. Geniş bir alana hizmet üretmesi beklenen tesislerin, bölgeye önemli bir değer katacağını söyleyen Belediye Başkanı Avni Örki, “Tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aktepe Sosyal Tesisleri’ni bitirmek için belediye olarak bütün imkanlarımızla çalışıyoruz” diye konuştu.