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    HaberlerEge Haberleri Uzayda online keşif
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    24.02.2021 - 00:00 |

    Uzayda online keşif

    Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik astronomi eğitimi ve atölyesi düzenleyecek.

    Etkinlikler kapsamında, 6-9 yaş grubu arasındaki çocuklara 27 Şubat Cumartesi günü online sunum ve atölye çalışmalarıyla gökyüzü, güneş sistemi ve ay anlatılacak. 1-2 Mart günlerinde de 10-12 yaş aralığındakiler için online canlı gezi etkinliği düzenlenecek. Programa katılan öğrencilere Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifika verilecek.

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