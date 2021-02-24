Uzayda online keşif

Etkinlikler kapsamında, 6-9 yaş grubu arasındaki çocuklara 27 Şubat Cumartesi günü online sunum ve atölye çalışmalarıyla gökyüzü, güneş sistemi ve ay anlatılacak. 1-2 Mart günlerinde de 10-12 yaş aralığındakiler için online canlı gezi etkinliği düzenlenecek. Programa katılan öğrencilere Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifika verilecek.