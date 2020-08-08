Üzümde hedef 110 milyar dolar

Dün kesimi yapılan sultani üzüm, bugün ihracat yolculuğuna başlıyor. Mevlana tipi sofralık üzümde de ilk kesim 11 Ağustos’ta, ilk ihracat 12 Ağustos’ta yapılacak. Türkiye’nin 2019’da her iki çeşit üzüm ihracatından 95 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye geçen yıl 49 ülkeye 92 milyon 740 bin dolarlık sultani çekirdeksiz sofralık üzüm, 2.2 milyon dolarlık Mevlana üzümü ihraç ettik. Rusya, 50.3 milyon dolarlık ithalatla Türk üzümünü en fazla tercih eden ülke oldu. Bu yıl, kalite ve verim yüksek. Hedefimiz 110 milyar dolar” dedi.