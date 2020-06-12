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    HaberlerEge Haberleri ‘Üzüme, coğrafi işaret alıyoruz’
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    12.06.2020 - 00:05 |

    ‘Üzüme, coğrafi işaret alıyoruz’

    ‘Üzüme, coğrafi işaret alıyoruz’

    İlçenin yüzlerce yıllık sembolü üzümü yeniden canlandırmak için yola çıkan Buca Belediyesi, Buca razakısı ve benekli sultani üzümlerinden oluşan, 12 dönüm üzerine yayılacak yeni bir bağ oluşturacak. Başkan Erhan Kılıç, üzümlerin coğrafi işaretinin alınmasında son aşamaya gelindiğini belirtti, “Üretici teşvik edilecek, bağlarda verimi artırmak istiyoruz. Toprakları ranta değil, tarıma açacağız” dedi. Buca üzümünü canlandırmak için tamamen geleneksel tarım yöntemi uygulayacaklarını dile getiren Kılıç, “Biz, hemşehrilerimizin arazilerine razakı üzümünü, bağını ekmelerini sağlarsak, oradan bir gelir elde etmelerini sağlarsak doğa talanının önüne geçmiş oluruz” dedi.

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