12.03.2020 - 00:02 |
Uzun yıllar bir daha sorun yaşanmayacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, altyapısını baştan aşağı değiştireceği Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinde yüklenici firmaya yer teslimi yaptı. Kısa süre içinde başlayacak çalışmayla üç mahalleye 122 km içme suyu, 78 km kanalizasyon ve 23 km yağmursuyu hattı döşeneceğini belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “95 milyon 303 bin TL ihale bedeli bulunan çalışma ile ayrıca bölge için 1 adet de atık su terfi merkezi inşa edilecek. Geçen yıl Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi’nin bir kısmında başladıkları altyapı çalışmalarının devam ediyor. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu çalışmalar torunlarımızın torunlarına da hizmet edecek” dedi.
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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.