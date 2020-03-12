Uzun yıllar bir daha sorun yaşanmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, altyapısını baştan aşağı değiştireceği Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinde yüklenici firmaya yer teslimi yaptı. Kısa süre içinde başlayacak çalışmayla üç mahalleye 122 km içme suyu, 78 km kanalizasyon ve 23 km yağmursuyu hattı döşeneceğini belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “95 milyon 303 bin TL ihale bedeli bulunan çalışma ile ayrıca bölge için 1 adet de atık su terfi merkezi inşa edilecek. Geçen yıl Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi’nin bir kısmında başladıkları altyapı çalışmalarının devam ediyor. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu çalışmalar torunlarımızın torunlarına da hizmet edecek” dedi.