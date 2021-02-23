Uzundere fidanlığı tamamlanmak üzere

Karabağlar Belediyesi’nin park ve bahçelerde kullanacağı çalı ve yer örtücü bitkileri üreteceği Uzundere’deki fidanlığı tamamlanma aşamasına geldi. Fidanlıkta, özel sulama sistemi de kuruldu. Bu kapsamda bölgedeki artezyen su kuyusu değerlendirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 10 dönümlük bu yeni alanın tahsisini sağladık. 58 mahallemize hizmet verebilecek kapasiteye sahip yeni fidanlığımızda, park ve bahçelerde kullanacağımız bitkileri üreteceğiz” dedi.