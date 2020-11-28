Vaka görülen apartmanlara dezenfeksiyon

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde 12 araç ve 30 kişilik ekip ilçe genelindeki dezenfekte işlemleri için mesai yapıyor. Gelen şikayet ve talepleri değerlendiren ekipler, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanlarını baştan aşağı ilaçlıyor. Başkan Avni Örki, “Hemşerilerimizden isteğimiz sağlıklı günlere ulaşana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları” dedi.