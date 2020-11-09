85,80BİST1.1921.01EURO9.94-1.79USD8.35-1.96ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Vakalar fazlalaştı denetimler sıklaştı
    ABONE OL
    09.11.2020 - 00:01 |

    Vakalar fazlalaştı denetimler sıklaştı

    Vakalar fazlalaştı denetimler sıklaştı

    Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Cumartesi Kapalı Pazaryeri’nde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Tezgah düzenlemelerinin fiziki mesafe kuralına uygun olup olmadığı, esnaf ile müşterilerin maske takma zorunluluğuna riayet edip etmedikleri kontrol edildi. Esnafın kişisel hijyen ve eldiven takma zorunluluğuyla kişiler arasındaki sosyal mesafeye özen gösterilmesi hususları da yapılan anonslarla sık sık hatırlatıldı. Ayrıca, belediye apartmanları ve kamu binalarını koronavirüse karşı dezenfekte ediyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı

    Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı

    Sıradaki Haber