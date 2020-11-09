Vakalar fazlalaştı denetimler sıklaştı

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Cumartesi Kapalı Pazaryeri’nde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Tezgah düzenlemelerinin fiziki mesafe kuralına uygun olup olmadığı, esnaf ile müşterilerin maske takma zorunluluğuna riayet edip etmedikleri kontrol edildi. Esnafın kişisel hijyen ve eldiven takma zorunluluğuyla kişiler arasındaki sosyal mesafeye özen gösterilmesi hususları da yapılan anonslarla sık sık hatırlatıldı. Ayrıca, belediye apartmanları ve kamu binalarını koronavirüse karşı dezenfekte ediyor.