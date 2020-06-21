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    HaberlerEge Haberleri Vali Aktaş, göreve başladı, şehitliğe gitti
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    21.06.2020 - 00:01 |

    Vali Aktaş, göreve başladı, şehitliğe gitti

    Çanakkale Valisi olarak atanan İlhami Aktaş, göreve başladıktan sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı ziyaret etti.

    Vali Aktaş, göreve başladı, şehitliğe gitti

    Aktaş’a yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu eşlik etti. Nevşehir'den Çanakkale'ye atanan Aktaş, tarihi değerleri ve önemiyle farklı bir kent olan Çanakkale'ye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu söyledi. l DHA

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