21.06.2020 - 00:01 |
Vali Aktaş, göreve başladı, şehitliğe gitti
Çanakkale Valisi olarak atanan İlhami Aktaş, göreve başladıktan sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı ziyaret etti.
Aktaş’a yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu eşlik etti. Nevşehir'den Çanakkale'ye atanan Aktaş, tarihi değerleri ve önemiyle farklı bir kent olan Çanakkale'ye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu söyledi. l DHA