Vali Aktaş, göreve başladı, şehitliğe gitti

Aktaş’a yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu eşlik etti. Nevşehir'den Çanakkale'ye atanan Aktaş, tarihi değerleri ve önemiyle farklı bir kent olan Çanakkale'ye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu söyledi. l DHA