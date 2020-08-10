BİST1.0612.52EURO8.50-0.30USD7.26-0.31ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Vali Atik’in adını kullananlara dikkat!
    ABONE OL
    10.08.2020 - 00:03 |

    Vali Atik’in adını kullananlara dikkat!

    Vali Atik’in adını kullananlara dikkat!

    Denizli Valiliği, son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine vatandaşları uyardı. Vatandaşların, Vali Ali Fuat Atik’in adı kullanılarak, iş bulma vaadiyle dolandırıldığı belirtildi, “Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar etmeyin. Emniyet müdürlüğü veya jandarma komutanlığına ihbarda bulunun” açıklaması yapıldı. l DHA

    Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Sıradaki Haber