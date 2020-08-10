Vali Atik’in adını kullananlara dikkat!

Denizli Valiliği, son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine vatandaşları uyardı. Vatandaşların, Vali Ali Fuat Atik’in adı kullanılarak, iş bulma vaadiyle dolandırıldığı belirtildi, “Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar etmeyin. Emniyet müdürlüğü veya jandarma komutanlığına ihbarda bulunun” açıklaması yapıldı. l DHA