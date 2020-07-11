11.07.2020 - 01:30 |
Vali Karadeniz’e Bilgin’den ziyaret
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa’da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bilgin, ziyarette Saruhanlı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Saruhanlı Belediye Başkanı Sayın Zeki Bilgin’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.