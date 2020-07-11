Vali Karadeniz’e Bilgin’den ziyaret

Bilgin, ziyarette Saruhanlı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Saruhanlı Belediye Başkanı Sayın Zeki Bilgin’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.