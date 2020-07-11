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    HaberlerEge Haberleri Vali Karadeniz’e Bilgin’den ziyaret
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    11.07.2020 - 01:30 |

    Vali Karadeniz’e Bilgin’den ziyaret

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa’da kısa süre önce göreve başlayan Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Vali Karadeniz’e Bilgin’den ziyaret

    Bilgin, ziyarette Saruhanlı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Saruhanlı Belediye Başkanı Sayın Zeki Bilgin’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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