Vali Kocabıyık’tan koronavirüs teftişi

Kocabıyık; sağlık ekiplerini, durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçerken gözlemledi. Vali Kocabıyık, “Vatandaşlarımızın kişisel hijyen tedbirlerini almalarının yanı sıra genel manada alınan tedbirlere uymaları önemli. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Salgın sürecinde vatandaşımızın olumsuz bir durum yaşamaması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu dönemde fedakârca ve sabırla görev yapan sağlık, emniyet, jandarma personelimiz ile alanda çalışan diğer kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

l FEYZİ DAVULCU DHA