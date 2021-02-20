Vali Köşger, Çiğli’nin projelerini dinledi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü ziyaret edip devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Köşger’i Çiğli’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Gümrükçü, “Çiğlimize olan ilgi ve alakası bizleri çok mutlu etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendisini tekrar Çiğlimizde ağırlamayı umut ediyoruz. Çiğlimizi ve İzmirimizi hep birlikte çok daha güzel günlere taşımak için işbirliği ve istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.