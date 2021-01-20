Vali, maskeli kardan adamla mesaj verdi

Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Günaydın Balıkesir. Sağlıklı ve mutlu geçecek hayırlı bir hafta diliyorum. Salgın hastalığı tam olarak kontrol altına alabilmek için tedbirleri aynı şekilde uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımıza sabır ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”