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    HaberlerEge Haberleri Vali, maskeli kardan adamla mesaj verdi
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    20.01.2021 - 00:05 |

    Vali, maskeli kardan adamla mesaj verdi

    BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından maskeli kardan adam fotoğrafı paylaşarak, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

    Vali, maskeli kardan adamla mesaj verdi

    Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Günaydın Balıkesir. Sağlıklı ve mutlu geçecek hayırlı bir hafta diliyorum. Salgın hastalığı tam olarak kontrol altına alabilmek için tedbirleri aynı şekilde uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımıza sabır ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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