Valiler, miniklerin sevincine ortak oldu

2020-2021 eğitim öğretim yılı, başladı. Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri dersbaşı yaptı. Minikleri ilk günlerinde Balıkesir ve Çanakkale valileri yalnız bırakmadı. Balıkesir Valisi Haşan Şıldak, Burhan Erdayı İlköğretim Okulu’nda düzenlenen programa katıldı. Okullarda koronavirüse karşı sağlıklı bir eğitim için her türlü tedbirin aldığını belirten Vali Şıldak, ailelerden içlerinin rahat olmalarını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Şıldak, “Uzaktan eğitim modeline göre hazırlanan öğrenci ve öğretmenlerin motivasyon ve heyecanını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle eğitim sürecindeki bütün tarafların çalışmaları izlenip, değerlendirmeye tabi tutulacak” dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da, İlköğretim Haftası kapsamında Mustafa Kemal ile 18 Mart ilkokullarını ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi. Aktaş, sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları yerinde inceledi. l DHA