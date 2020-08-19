‘Valimiz kente katkı yapacak’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Karakayalı’ya ziyaretinde CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ve Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti.

Ziyaret esnasında Vali Köşger’e Kemalpaşa’ya özgü ürünlerden şeftali, zeytinyağı ve nazarlık hediye eden Başkan Karakayalı, “Sayın Valimiz daha önce Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuş bir kişi, yerel yönetimler konusundaki tecrübesi ile İzmir’e ve Kemalpaşa’ya önemli katkıları olacağına inanıyorum’ dedi.