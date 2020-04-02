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    HaberlerEge Haberleri Valiyi kızdırdılar
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    02.04.2020 - 00:04 |

    Valiyi kızdırdılar

    UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını açıkladı.

    Valiyi kızdırdılar

    Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesi’de inceleme yapan Vali Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı hem de sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesinde incelemelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların birbirlerine yakın bulunmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Virüsün yayılma hızını azaltmak için gayret gösterdiklerini belirten Vali Kocabıyık, “Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın, çok özel bir sebep dolayısıyla çıkmak zorunda iseler sosyal mesafeyi korusunlar, kalabalık oluşturmasınlar.           Biz kalabalıkları ortadan kaldırmak için daha sert tedbirler alacağız” dedi. l FEYZİ DAVULCU DHA 

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