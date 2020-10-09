Van’a dost eli uzanıyor

KUŞADASI Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda yapıldı. Mecliste, 2021 Yılı Performans Raporu ile 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilirken Destek Hizmetleri ile Bilgi İşlem müdürlüklerine bütçe aktarımı yapıldı. Toplantıda, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan bir köy okulunun bakım ve tamiri için destek sağlanması kararı alındı. Öte yandan belediye, 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 12 Ekim’de başlayacak olan yüz yüze eğitim döneminde kullanılmak üzere okul yöneticilerine çocuk ve yetişkin maskelerini teslim etti. Öğrencilerin koronavirüse karşı güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak istediklerini belirten Başkan Ömer Günel, “En önemli görevlerimizden birisi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklarını korumak” dedi.