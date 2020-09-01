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    HaberlerEge Haberleri ‘Vandallara acımayacağız’
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    01.09.2020 - 07:00 |

    ‘Vandallara acımayacağız’

    Kuşadası’nda bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması tepki çekti.

    ‘Vandallara acımayacağız’

    Kuşadası’nda bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması tepki çekti. Kameralara da yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya çalıştıklarını belirtti, “Kamu malına kasti olarak zarar veren, kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Geçen günlerde de Sevgi Plajı’nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinleri tahrip edilmişti.

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