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    04.02.2020 - 07:50 |

    Varlık içinde yokluk

    Çatılara kurulacak güneş panalleriyle herkesin enerjisini üretip fazlasını satabileceğini belirten ENSİA Başkanı Vatansever, “Artık düzenleme şart” dedi

    Varlık içinde yokluk

    Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 1 Ocak 2020’den itibaren yeni yapılan binaların çatılarına güneş enerjisi santrali (GES) kurulma zorunluluğu getirilmesi kararının, Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirtti. “ABD’den daha zengin bir ülke miyiz?” diye soran Vatansever, şöyle konuştu:

    Almanya örneği

    “Enerjide dışa bağımlılığını sıfır noktasına indiren ABD’nin, nüfus yoğunluğu en yüksek eyaleti, enerjisinin yüzde 16’sını güneşten elde ediyor. Uygulamanın bir benzerini yıllardır kamuoyuna ve otoritelere iletiyoruz. Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun büyük çoğunluğunda çatıların, fotovoltaik güneş enerjisi panellerine uygun inşa edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Belediyeler hem kanunların yapımında hem de uygulamada belirleyici olmalı. İnşaat ruhsatı verirken, binanın ya da fabrikanın GES panellerine uygun projelendirildiğine dikkat etmeli. Birincil enerji kaynaklarında yaklaşık yüzde 75 oranında dışa bağımlı olan ülkemiz, enerji talebinin önemli bir bölümünü güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilir. Ülkemiz yıllık 2737 saat güneşlenme süresi karşılığında güneşten sadece 6 GW enerji elde ederken; Almanya yıllık 1600 saat güneşlenme süresi karşılığında 46 GW enerji üretebiliyor. Yani bizden yüzde 60 daha az güneş alırken, bizden yaklaşık sekiz kat daha fazla güneş enerjisi elde edebiliyor. Ülkemizde güneş enerjisi kapasitesinin son üç yılda yüzde 75 artmasını elbette alkışlıyoruz ancak bu veriler, Türkiye’nin tam anlamıyla varlık içinde yokluk çektiği gerçeğini değiştirmiyor.”

    Üretip satabilirler

    Güneş enerjisinde lisanssız üretimin önünü açıcı düzenlemelerin süratle gerçekleştirmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Vatansever, “Apartmanlar, fabrikalar ve kamu binalarının kendi elektriğini kendisinin ürettiği, kullandığından fazlasını da devlete sattığı bir sistemin gerçekleşmesi gerekiyor. Elektrik dağıtım şirketleri bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlamalı” dedi.

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