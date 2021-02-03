Vasiliauskas Petkim’i sırtladı

ING Basketbol Süper Ligi’nde son 8 maçta 7 mağlubiyetle kötü gidişi noktalayamayan Petkimspor’da ayakta kalıp takımını sırtlamaya çalışan isim Sarunas Vasiliauskas oldu. Litvanyalı guard son haftalarda yüzde 57’lik üç sayılık atış isabetiyle 16.8 sayı, 7 asist ortalamaları yakaladı. Vasiliauskas, Frutti Extra Bursaspor maçında 30 sayıyla kariyer rekorunu egale etti. 31 yaşındaki Vasiliauskas sezon genelinde ise 11.4 sayı, 5.9 asist ortalamalarına ulaştı. Petkimspor bugün ligde, daha önce takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen maçta Darüşşafaka Tekfen’i konuk edecek. Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.