Vatan için ilk kurşunu sıktığı yerde anıldı

Törene CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Tacettin Bayır, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve sanatçı Levent Üzümcü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Dikmen, “Gazeteci toplumun öncü güçlerinden biridir. Gerçeklerin halkla buluşmasına aracılık edendir. Hasan Tahsin döneminin gerçekleri ve gereğiyle bunu bir adım öteye taşımış, vatanı ulusu için ilk kurşunu atarak direnişin simgesel öncülerinden olmuştur” diye konuştu.