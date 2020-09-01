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    HaberlerEge Haberleri ‘Vatan kolay kazanılmadı’
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    01.09.2020 - 07:00 |

    ‘Vatan kolay kazanılmadı’

    Güzelbahçe’de 30 Ağustos, belediyenin yaptığı konvoylarla coşkulu bir şekilde kutlandı.

    ‘Vatan kolay kazanılmadı’

    Güzelbahçe’de 30 Ağustos, belediyenin yaptığı konvoylarla coşkulu bir şekilde kutlandı. Başkan Mustafa İnce eşiyle birlikte kendi aracıyla konvoya katıldı, halkın bayramını kutladı. Başkan İnce, “Biz bu vatanı çok kolay kazanmadık. Ecdadımızın kanlarıyla sulanmış bu toprakları geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet edip Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” dedi. Konvoya Güzelbahçeliler balkonlardan, sahilden, ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.

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